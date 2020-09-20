Одной из причин смерти Михаила Борисова стал коронавирус

СМИ сообщили подробности смерти известного телеведущего, актера и режиссера Михаила Борисова. Данные публикует РЕН-ТВ.

По информации издания, Борисов страдал гипертонической болезнью и сахарным диабетом. Ему стало плохо прямо на съемочной площадке, однако, до последнего ведущий «Русского лото» отказывался от госпитализации.

В итоге, когда Борисова все же доставили в клинику, ему сделали тест на Covid-19. Он оказался положительным. Коронавирус обострил хронические болезни телеведущего, что в итоге привело к его смерти.

Михаил Борисов скончался в возрасте 71 года.