20 сентября 2020, 12:33
Одной из причин смерти Михаила Борисова стал коронавирус
Covid-19 усугубил хронические болезни, которыми страдал телеведущий
СМИ сообщили подробности смерти известного телеведущего, актера и режиссера Михаила Борисова. Данные публикует РЕН-ТВ.
По информации издания, Борисов страдал гипертонической болезнью и сахарным диабетом. Ему стало плохо прямо на съемочной площадке, однако, до последнего ведущий «Русского лото» отказывался от госпитализации.
В итоге, когда Борисова все же доставили в клинику, ему сделали тест на Covid-19. Он оказался положительным. Коронавирус обострил хронические болезни телеведущего, что в итоге привело к его смерти.
Михаил Борисов скончался в возрасте 71 года.