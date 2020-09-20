20 сентября 2020, 10:41
Россия

Суточное количество заболевших Covid-19 продолжает расти в России

Оперативный штаб огласил свежие данные по ситуации с заболеваемостью коронавирусом в стране

За последние сутки в России коронавирус выявлен еще у 6148 человек. Умерли 79 пациентов. Выздоровели 2895 человек. Такую статистику приводит федеральный оперативный штаб по борьбе с Covid-19.

Больше всего новых зараженных в Москве - 860. В Санкт-Петербурге 214 новых случаев, в Архангельской области - 94, в Мурманской области - 77, в Ленинградской области - 50.

Всего с начала пандемии в нашей стране болезнь диагностирована 1 103 399 раз. Скончались 19 418 пациентов. Вылечились 909 357 человек.

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