Партия пенсионеров просит назвать набережную в честь мэра Сепсякова

Память Почетного гражданина Республики Карелия и города Петрозаводска, многолетнего народного мэра Павла Васильевича Сепсякова может быть увековечена по инициативе карельского регионального отделения Партии пенсионеров. В обращении партийцев к новому мэру Петрозаводска - главе Петрозаводского городского округа Владимиру Любарскому - отмечается «огромный вклад Павла Сепсякова в развитие столицы Карелии».

«В октябре 2022 года исполнится 10 лет, как не стало Павла Васильевича, 13 мая 2025 года ему бы исполнилось 100 лет»,

- говорится в обращении.

В связи с этими датами предлагается разработать целевую городскую программу восстановления первой очереди Онежской набережной Петрозаводска от памятника Петру Первому до пешеходного моста через реку Лососинка, с последующим присвоением этой части набережной имени Павла Сепсякова. При этом члены партии напоминают, что памятник Петру занял свое место при Сепсякове. В период его руководства было возведено и здание речного вокзала - теперь гостиницы и ресторана «Фрегат».

В обращении подчёркивается, что проектные и ремонтные работы по реконструкции этого участка исторической части города нужно провести «с сохранением всех атрибутов архитектурной идентичности».

«Требуют восстановления: противоволновые сооружения, защищающие набережную от Онежских штормов, тротуарное полотно, опоры освещения и уличные фонари в этой самой темной части парка, изготовление по сохранившимся образцам и установка частично разрушенного художественного чугунного ограждения, полная реконструкция пешеходного мостового перехода через реку Лососинка, находящегося в опасно аварийном состоянии, установка частично уничтоженных или украденных скамеек для отдыха петрозаводчан и гостей столицы Карелии», -

перечисляют предстоящие работы авторы обращения.

В Партии пенсионеров уверены, что выполнение такого комплекса работ и присвоение восстановленной набережной имени Сепсякова будет поддержано всеми жителями города, а средства на эти работы могут быть собраны, в том числе с помощью предпринимателей Петрозаводска. (фото: pravdaurfo.ru)