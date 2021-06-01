Еще один субботник пройдет на этой неделе на Попова

3 июня в 16 часов субботник пройдет на пересечении Лососинского шоссе (в районе дома №38 корпус 1) и улицы Попова в Петрозаводске, рассказали в мэрии.

20 мая здесь уже проходила одна экологическая акция, за которую собрали около 15 кубов мусора. Но за один раз полностью очистить всю территорию не удалось, поэтому состоится еще один субботник.

Участников акции будут ожидать у остановки по Лососинскому шоссе.

Мешки и перчатки для акции предоставят. (фото pixabay.com)