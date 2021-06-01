Дорога к границе на севере Карелии отдана в федеральную собственность

Дорога «Кола» - Пяозерский - граница с Финляндией с 1 июня перешла в федеральную собственность. Финансирование работ по ремонту и содержанию трассы будет осуществляться из федерального бюджета. Это позволит в кратчайшие сроки значительно улучшить ее состояние, сообщает пресс-служба Минтранса РК.

После обследования специалисты разработают проектно-сметную документацию, определят объемы и сроки предстоящего ремонта. По этой дороге проходит маршрут, связывающий несколько отдаленных населенных пунктов Карелии.

Напомним, с сегодняшнего дня по вопросам обслуживания этой дороги и других автодорог федерального значения, проходящих по территории республики, можно обращаться в территориальный ситуационный центр (круглосуточно): +7(8142)444477. Фото salsknews.ru