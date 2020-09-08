Паровозный сквер благоустраивают в Петрозаводске

В Петрозаводске благоустроят Паровозный сквер, связывающий авто и железнодорожный вокзалы. Контракт с фирмой ООО СК «Атриум» был подписан в начале сентября, сообщили в мэрии.

По проекту здесь уберут аварийные деревья, отремонтируют пешеходную асфальтовую дорожку и установят освещение. Также в столице Карелии благоустраивают скверы Ивана Молчанова и Мерецкова. Подрядчик завершил демонтажные работы на объектах.

В сквере Молчанова на Первомайском проспекте проложили кабель для установки торшеров, сделали основание под брусчатку и установили бортовой камень. Выполняются работы по устройству ограждений. В сквере Маршала Мерецкова проложена кабель, осуществляется устройство основания под брусчатку.

Также в городе все еще продолжается ремонт дорог и тротуаров. ООО «Кондопожское ДРСУ» ремонтирует 15 дорог и 15 тротуаров, работы на большинстве проезжих частей завершены, нарекания возникают по пешеходным дорожкам. Подрядчика попросили ускорить темпы работы.

Фото: пресс-служба администрации города