За установку «Дерева дружбы» готовы заплатить 14,5 миллионов рублей

В Петрозаводске ищут подрядчика, готового установить памятный знак «Дерево дружбы» и благоустроить прилегающую к нему территорию. Документацию разместило МКУ «Петроснаб», а заказчиком работ стала администрация столицы Карелии.

Желающие выполнить работы могут направлять заявки на аукцион до 15 сентября. Максимальная сумма контракта составляет 14 478 238,70 рубля. Согласно документам, размещенным на сайте госзакупок, «Дерево дружбы» хотят установить в Парке Победы в районе улицы Пушкинская. Работы необходимо выполнить до 16 ноября 2020 года.

Победителю аукциона предстоит демонтировать бетонную плиту, проложить инженерные сети, устроить фундаменты, выполнить монтаж опорной части памятного знака, монтаж декоративной стенки с наименованиями городов-побратимов. Также компании нужно будет разбить цветники, установить торшеры, скамейки, урны, выполнить мощение площадки.

Напомним, ранее памятный знак убрали с Аллеи городов-побратимов рядом с площадью Кирова, чтобы установить в этом месте стелу «Города воинской славы».