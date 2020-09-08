Эксперты проверили, как в школах соблюдают антиковидные меры

Началась вторая неделя образовательного процесса в школах во время коронапандемии. Специалисты администрации Петрозаводска проверили, как школы №3, 33 и 39 соблюдают санитарно-эпидемиологические требования.

В мэрии напомнили, что к организации деятельности детей и педагогов во время образовательного процесса предъявлены строгие требования. В частности, термометрия на входе и контроль за самочувствием в течение дня, регулярная влажная уборка, дезинфекция, проветривания, разведение потоков учеников для предотвращения массового скопления людей и другие мероприятия.

По итогам обследования трех школ на Ключевой у ревизоров не возникло нареканий. Специалисты отметили некоторые организационные моменты. Например, в школе №3 составлены подробные графики передвижения по зданию, посещения классами столовой, проведения влажной уборки и проветривания кабинетов.

В школе №33 открыт второй обеденный зал в соседнем кабинете, соединенном со столовой проходом, для увеличения площади помещения и соблюдения социальной дистанции.

Напомним, о первом случае коронавируса в Карелии стало известно 7 сентября. Заболевшим оказался старшеклассник Элисенваарской школы. Сегодня стало известно о единичных случаях COVID-19 среди учащихся Академического лицея, Финно-угорской школы и Петрозаводского автотранспортного техникума. Школьников, студентов и педагогов перевели на дистанционное обучение. Также у студента Медицинского колледжа из числа контактных взяли тест на коронавирус, результат станет известен позднее. Одна группа учреждения переведена на дистанционку.

Фото: пресс-служба администрации города