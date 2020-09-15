Парламент Карелии вышел с каникул с важными законопроектами

15 сентября Законодательное Собрание провело первую осеннюю сессию. Заседание заняло чуть больше получаса, но за это время депутаты приняли сразу несколько важных законопроектов.

Так, значимый законопроект касается использования регионального материнского капитала. Он в Карелии составляет 105,5 тысячи рублей и выплачивается семьям за рождение или усыновление третьего или последующих детей. Сегодня эти деньги разрешено тратить на улучшение жилищных условий, оплату детского сада, а также на обеспечение детей-инвалидов средствами реабилитации.

Но благодаря принятым поправкам с 2021 года региональный маткапитал можно будет использовать также для покупки легкового автомобиля или сельскохозяйственной техники.

Перечень видов сельхозтехники будет определен региональным правительством. Как рассказал журналистам председатель Законодательного собрания Элиссан Шандалович, депутаты последовательно расширяют возможности использования регионального материнского капитала.

– После обращения к нам многодетных семей было принято решение поддержать предложение, дающее возможность использовать материнский капитал на приобретение легкового автотранспорта и сельхозтехники. Я думаю, это будет дополнительным подспорьем для многодетных семей Карелии, - сказал Шандалович. Он добавил, что норма вступит в силу с 1 января 2021 года.

Также 15 сентября депутаты решили давно назревшую проблему с компенсациями затрат на жилищно-коммунальные услуги руководителям сельских школ и дестких садов, а также их заместителям. Если учителям полностью возмещали расходы на ЖКУ, то руководители учреждений, в том числе заместители директоров, этой льготы были лишены. Как пояснила Первый вице-спикер парламента Ольга Шмаеник, в результате возникала парадоксальная ситуация: педагог, получивший повышение до замдиректора, лишался компенсации.

– Руководители школ и детских садов обратились к нам в 2019 году. В ноябре мы отправили обращение в Государственную Думу с просьбой изменить Федеральный закон «Об образовании». В марте эти изменения были внесены. После этого необходимо было закрепить данную норму на уровне субъектов федерации, – рассказала Ольга Шмаеник. – Сейчас мы это сделали, и мы рады, что всё пришло к общему знаменателю.

Ольга Шмаеник добавила, что проблема носила общероссийский характер. Она сообщила, что вопрос о льготах руководителям сельских школ поднимался и раньше, но разрешить его удалось только сейчас.

После принятия закона компенсацию расходов на оплату ЖКУ смогут получать дополнительно более 350 работников. Новая норма потребует финансирования из региональной казны. По расчетам, дополнительные траты составят 16 миллионов рублей.

Кроме того, парламент установил новый размер регионального прожиточного минимума для пенсионеров. Это показатель, ниже которого пенсию в республике выплачивать нельзя. В 2020 году прожиточный минимум для пенсионеров составил 11,8 тысячи рублей. На 2021 год его увеличат до 12249 рублей.

Еще карельские парламентарии рассмотрели законопроект об особом налоговом режиме в Арктической зоне республики.

Напомним, в эту зону входят Беломорский, Калевальский, Кемский, Лоухский, Сегежский районы и Костомукша. Изменения рассчитаны на инвесторов и предпринимателей, которые либо откроют новое предприятие, либо продолжат работу на территории Арктической зоны, но по новому направлению экономической деятельности.

В частности, для организаций предлагается расширить возможности использования инвестиционного налогового вычета. Для предприятий потребительской кооперации предлагается установить пониженную ставку по налогу на имущество. Для индивидуальных предпринимателей, работающих по патентной системе, предлагается ввести пониженные коэффициенты для определения потенциально возможного годового дохода.

Все эти меры, по мнению депутатов, дадут стимул бизнесу развиваться на территории Карелии. Законопроект был принят в первом чтении.