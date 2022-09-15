Парковку у налоговой службы в Петрозаводске временно закрыли

В Петрозаводске с 15 сентября по 1 октября будет закрыта парковка у здания налоговой службы на улице Московской. Об этом сообщает пресс-служба мэрии карельской столицы.

Временные неудобства связаны с проведением работ по благоустройству прилегающей территории. Будет использована большегрузная техника.

Петрозаводчан просят учитывать эту информацию при посещении ведомства. Также горожанам предлагают по возможности решать вопросы дистанционно, используя электронные сервисы ФНС. Фото: unsplash.com