27 июня 2023, 16:29
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Парковку еще на одной улице Петрозаводска запретят

Дорожные знаки установят вблизи поликлиники и реабилитационного центра на Володарского

В июле на Голиковке изменится схема движения, предупредили в администрации столицы Карелии.

Нововведения на участке улицы Володарского в районе дома №17 начнут действовать с 17 июля. По нечетной стороне будет запрещена стоянка транспортных средств.

В мэрии пояснили, что изменения призваны повысить безопасность воспитанников Реабилитационного центра для детей и подростков с ограниченными возможностями «Родник». Автомобилистов просят быть внимательными. // фото freepik.com

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Поликлиника
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