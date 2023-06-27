Парковку еще на одной улице Петрозаводска запретят

В июле на Голиковке изменится схема движения, предупредили в администрации столицы Карелии.

Нововведения на участке улицы Володарского в районе дома №17 начнут действовать с 17 июля. По нечетной стороне будет запрещена стоянка транспортных средств.

В мэрии пояснили, что изменения призваны повысить безопасность воспитанников Реабилитационного центра для детей и подростков с ограниченными возможностями «Родник». Автомобилистов просят быть внимательными. // фото freepik.com