27 июня 2023, 16:29
Парковку еще на одной улице Петрозаводска запретят
Дорожные знаки установят вблизи поликлиники и реабилитационного центра на Володарского
В июле на Голиковке изменится схема движения, предупредили в администрации столицы Карелии.
Нововведения на участке улицы Володарского в районе дома №17 начнут действовать с 17 июля. По нечетной стороне будет запрещена стоянка транспортных средств.
В мэрии пояснили, что изменения призваны повысить безопасность воспитанников Реабилитационного центра для детей и подростков с ограниченными возможностями «Родник». Автомобилистов просят быть внимательными. // фото freepik.com