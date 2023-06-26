На трех мостах Карелии введут реверсивное движение

В Медвежьегорском районе на трех переправах изменится организация движения. Автомобилистов предупредили в ГИБДД.

Реверсивное движение организуют по мостам через реки Лундожма (545-й километр), Немина (555-й километр) и Куржа (558-й километр) автодороги А-119 Вологда – Медвежьегорск – автомобильная Р-21 «Кола», предупредили в руководстве «Колы». Ограничения будут действовать с 27 июня по 10 июля.

Автомобилистов призвали быть внимательными на участках проведения ремонтных работ. // фото freepik.com