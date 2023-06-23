Ограничения скорости на одной из карельских трасс продлили до осени

На участках автодороги Р-21 «Кола» Санкт-Петербург-Петрозаводск-Мурманск-Печенга-граница с королевством Норвегия» с 406 по 409 км и с 437 по 462 км продлены ограничения скорости. Передвигаться по ним можно с максимально допустимой скоростью в 70 км/ч. Об этом сообщили в руководстве «Колы».

Ограничения снимут после того, как рабочие устранят дефекты. Судя по фотографии, речь идет о колее. Работы должны выполнить не позднее 1 ноября 2023 года.

ГИБДД призвала водителей в Карелии соблюдать скоростной режим и быть внимательными при проезде участков, где ведутся дорожно-ремонтные работы. // фото VK-паблик «КУ РК Управтодор РК»