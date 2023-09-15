Парковаться запретят еще на одной улице Петрозаводска

Схема движения транспорта изменится в Петрозаводске с 6 октября. Транспорт не сможет останавливаться на одном из участков, сообщили в пресс-службе мэрии.

Остановку и стоянку запретят на пересечении Диагностического и Высотного проездов. Это сделают, чтобы повысить безопасность водителей и пешеходов.

Администрация города призывает участников дорожного движения быть внимательными. // фото: fabrikasimf/freepik.com