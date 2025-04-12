12 апреля 2025, 14:39
Парк настольных игр появится в Петрозаводске
Новое место притяжения создадут в карельской столице
Фото: unsplash.com / FIGIST CO
В Петрозаводске вскоре появится парк настольных игр. Об этом сообщила глава карельской столицы Инна Колыхматова.
По словам градоначальницы, сегодня в Побережном парке был торжественно заложен памятный знак на месте будущей общественной территории. На нем представлены игральные кости.
Колыхматова отметила символизм события - ровно три года назад нарды были признаны в России видом спорта. © «Петрозаводск говорит»