Парк настольных игр появится в Петрозаводске

В Петрозаводске вскоре появится парк настольных игр. Об этом сообщила глава карельской столицы Инна Колыхматова.

По словам градоначальницы, сегодня в Побережном парке был торжественно заложен памятный знак на месте будущей общественной территории. На нем представлены игральные кости.

Колыхматова отметила символизм события - ровно три года назад нарды были признаны в России видом спорта. © «Петрозаводск говорит»