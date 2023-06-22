22 июня 2023, 16:59
Парк Ленина в Хельсинки решили переименовать
Горсовет финской столицы постановил дать парку новое название
Городской совет Хельсинки 21 июня вечером решил переименовать парк Ленина. Об этом в своем Twitter сообщил автор инициативы Отто Мери.
- Городской совет Хельсинки 57 голосами против 20 принял решение изменить название парка Ленина,
- написал этот член городского совета.
Инициативу об изменении названия Мери представил вместе с 24 другими членами совета.
Как будет называться парк, пока не определили. Но горожане предлагают назвать его в честь президента страны Саули Ниинисте или бывшего премьера Санны Марин. // фото: pxhere.com