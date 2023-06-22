Парк Ленина в Хельсинки решили переименовать

Городской совет Хельсинки 21 июня вечером решил переименовать парк Ленина. Об этом в своем Twitter сообщил автор инициативы Отто Мери.

- Городской совет Хельсинки 57 голосами против 20 принял решение изменить название парка Ленина,

- написал этот член городского совета.

Инициативу об изменении названия Мери представил вместе с 24 другими членами совета.

Как будет называться парк, пока не определили. Но горожане предлагают назвать его в честь президента страны Саули Ниинисте или бывшего премьера Санны Марин. // фото: pxhere.com