Новым премьером Финляндии может стать Петтери Орпо

20 июня финский парламент одобрил кандидатуру лидера победившей на парламентских выборах Коалиционной партии Петтери Орпо в качестве премьер-министра. Его кандидатуру поддержали 107 человек, против оказался 81, сообщает РИА Новости.

Предположительно, президент Саули Ниинисте назначит новый состав правительства в ближайшее время.

Орпо – выпускник университета Турку, имеет степень магистра политических наук. Был министром сельского и лесного хозяйства, министром внутренних дел и министром финансов. С 2016 года неоднократно переизбирался на должность председателя Коалиционной партии.

53-летний Орпо приветствовал вступление страны в Североатлантический альянс. По данным «Фонтанки», в программе коалиционной партии – отказ от ископаемого топлива из России, также сообщается, что Орпо выступал за строительство забора на границе с Россией. // фото freepik.com