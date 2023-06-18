Миграционные правила серьезно ужесточат в Финляндии

Новое правительство Финляндии планирует сделать жестче политику в области миграции. Правила пребывания иностранных граждан изменят, пишет «Фонтанка», ссылаясь на местные СМИ.

Так, если обладатель ВНЖ после увольнение за три месяца не найдет новую работу, действие документа прекратится. Работодатель будет уведомлять власти о том, что трудовые отношения с иностранцем прекратились.

Власти также пересмотрят оплату за обучение, студенты с ВНЖ не будут больше получать минимальное прожиточное пособие.

Еще правительство сократит квоту на беженцев до 500 человек, тогда как сейчас она составляет 1050. Статус будут давать максимум на три года, а срок проживания для получения гражданства и ВНЖ увеличат. // фото: pxhere.com