Сломался любимый аттракцион россиян в финской Лаппеенранте

Экскурсионный паровозик в Лаппеенранте сломался, его ремонтируют. Этот аттракцион был очень популярен у российских туристов, которые приезжали в шопинг-туры в приграничный город.

Состав с двумя вагончиками проезжал мимо достопримечательностей Лаппеенранты примерно за полчаса и останавливался около Песчаного замка на берегу Саймы.

По данным городского туристического портала Visitlappeenranta.fi, поезд из-за технических проблем больше не ходит. У него давно были проблемы с мотором, теперь пришло время для ремонта. // фото: www.visitlappeenranta.fi