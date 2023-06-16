16 июня 2023, 15:45
Сломался любимый аттракцион россиян в финской Лаппеенранте
Знаменитый экскурсионный паровозик в Финляндии больше не ездит
Экскурсионный паровозик в Лаппеенранте сломался, его ремонтируют. Этот аттракцион был очень популярен у российских туристов, которые приезжали в шопинг-туры в приграничный город.
Состав с двумя вагончиками проезжал мимо достопримечательностей Лаппеенранты примерно за полчаса и останавливался около Песчаного замка на берегу Саймы.
По данным городского туристического портала Visitlappeenranta.fi, поезд из-за технических проблем больше не ходит. У него давно были проблемы с мотором, теперь пришло время для ремонта. // фото: www.visitlappeenranta.fi