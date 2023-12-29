Парикмахер назвал важные правила мытья головы

Несколько правил ухода за волосами назвал зарубежный парикмахер. Поскольку грязные волосы – это среда для размножения бактерий и грибков, мыть голову нужно регулярно, но не каждый день. В процессе нужно использовать теплую воду, а перед процедурой нужно расчесать пряди.

Небольшое количество шампуня нужно нанести на ладони, растереть в руках и нежно помассировать подушечками пальцев каждый участок головы, сообщает «Лента».

Обладательницам тонких волос он посоветовал наносить кондиционер от середины волос до концов. Обладательницам роскошных кудрей можно наносить средство по всей длине прядей.

Для сушки лучше использовать полотенце из микрофибры, этот материал предотвратит сечение кончиков и устранит излишнюю пушистость. // фото unsplash.com