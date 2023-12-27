Врач назвала способы помочь желудку в новогоднюю ночь
Не стоит в новогоднюю ночь запивать еду холодными напитками. Этот и другие способы помочь своему желудку назвала врач-диетолог Татьяна Мещерякова в интервью «Известиям».
Она рассказала, что активность обеспечивающих качественное пищеварение ферментных систем ночью очень низкая. Чтобы не нагружать желудок, меню в новогоднюю ночь нужно оптимизировать.
- Суммарное количество съеденной пищи в новогоднюю ночь в разы превышает норму и может доходить до 1,5–2 килограммов, что в конечном счете несет за собой шлейф в виде характерной тяжести в желудке и новых цифр на весах,
- объяснила доктор.
Поэтому лучше предусмотреть закуски небольшого объема. Кроме того, жирную пищу можно заменить полезными аналогами - морепродуктами, салатами.
И лучше употреблять напитки комнатной температуры, поскольку процесс пищеварения требует поддержания температуры в желудке в районе 36-37 градусов. // фото: freepik.com