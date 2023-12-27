Кошки и собаки замедляют старение своих владельцев

Ученые выяснили, что собаки и кошки замедляют процесс старения своих хозяев. Результаты их исследования прокомментировала в своем Telegram-канале директор НМИЦ терапии и профилактической медицины, академик РАН Оксана Драпкина.

В эксперименте приняли участие 637 здоровых людей от 51 до 101 года. Исследователи на протяжении 13 лет следили за их здоровьем. У каждого третьего испытуемого были домашние животные. Так, у 84 – собаки и у 67 – кошки.

Чтобы оценить когнитивные функции людей, использовался составной тест, с помощью которого проверяли исполнительные, речевые функции, а также скорость обработки информации, внимание, рабочую память.

Установили, что когнитивные функции с возрастом снижались у всех. Однако у владельцев домашних животных этот процесс происходил медленнее. А еще медленнее – у участников, которые долго гуляли с собакой на улице. У тех, у кого были кошки, гораздо лучше сохранялась вербальная (словесная) память.

Специалист пояснила, что при общении с животными происходит переключение сразу между несколькими когнитивными процессами. Это, в свою очередь, активирует нейронные связи в мозге, что полезно для долголетия. Кроме того, при общении с животными снижается уровень хронического стресса. // фото: pixabay.com