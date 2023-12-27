Королевский диетолог раскрыла способ замедлить процесс старения

Три шага к тому, чтобы повернуть время вспять назвала диетолог Габриэла Пикок, консультировавшая членов британской королевской семьи.

Первое, что она предлагает сделать для продления молодости, исключить сахар из меню. Сладкие углеводы питают хронические воспаления, которые ускоряют старение. Вдобавок любовь к сладкому может привести к лишнему весу.

Следующий шаг - закаливание. Пикок уверена, что перепады температур благоприятно влияют на способность клеток к регенерации. В прохладную погоду она призывает заниматься спортом на улице, ежедневно принимать контрастный душ и регулярно посещать баню или сауну, пишет «Лента».

Третий пункт – диета, насыщенная витаминами А, С и Е. Также она советует чаще употреблять продукты с содержанием жирных кислот омега-3, костный бульон, содержащий коллаген. // фото unsplash.com