Онкохирург нашел связь симптомов насморка с раком

Симптомы обычного насморка могут указывать на развитие рака носа. Об этом предупредил онкохирург Антон Иванов. Он подчеркнул в интервью «Газете.Ru», что это головные боли, затрудненное дыхание, выделения из носа.

Больной ощущает давление в области носовых пазух, сопровождающиеся носовыми кровотечениями, снижение обоняния, онемение и ощущение мурашек на коже лица.

Похожие симптомы присущи также вирусным и бактериальным инфекциям. Для точной диагностики надо пройти медицинское обследование.

Врач добавил, что наиболее распространенными причинами рака являются хронические воспалительные процессы, вредные привычки, постоянный контакт с вредными веществами, например, во время работы на производстве. // фото: katemangostar/ freepik.com