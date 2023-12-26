26 декабря 2023, 20:41
Онкохирург нашел связь симптомов насморка с раком
Врач назвал неочевидный симптом онкологии носовой полости
Симптомы обычного насморка могут указывать на развитие рака носа. Об этом предупредил онкохирург Антон Иванов. Он подчеркнул в интервью «Газете.Ru», что это головные боли, затрудненное дыхание, выделения из носа.
Больной ощущает давление в области носовых пазух, сопровождающиеся носовыми кровотечениями, снижение обоняния, онемение и ощущение мурашек на коже лица.
Похожие симптомы присущи также вирусным и бактериальным инфекциям. Для точной диагностики надо пройти медицинское обследование.
Врач добавил, что наиболее распространенными причинами рака являются хронические воспалительные процессы, вредные привычки, постоянный контакт с вредными веществами, например, во время работы на производстве. // фото: katemangostar/ freepik.com