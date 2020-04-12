Парфенчиков в Вербное воскресенье напомнил о запрете посещения храмов

Сегодня верующие отмечают Вербное воскресенье. Глава Карелии на своей странице в соцсетях поздравил жителей республики с праздником и напомнил о запрете посещать храмы из-за распространения коронавируса.

«Поздравляю всех православных верующих с Вербным воскресеньем! Этот светлый весенний праздник воплощает в себе доброту, сострадание, милосердие и пробуждение природы.

Обычно многие в этот день ходят на праздничную службу, но сейчас мы в особой ситуации, и я убедительно прошу всех жителей республики прислушаться к словам Патриарха Кирилла и воздержаться от посещения храмов в эти дни во имя здоровья и безопасности.

Проведите этот праздник в тихом семейном кругу с чистыми помыслами и душой, Бог в сердце каждого. Всем светлого праздника, здоровья и благополучия!»

В то же время глава Карелии забыл еще об одной традиции, которая связана с христианскими праздниками, но не имеет к ним прямого отношения. Вчера – в Лазареву субботу – много петрозаводчан выехали помянуть усопших на петрозаводские кладбища, которые, несмотря на режим жесткой самоизоляции, работают в обычном режиме. Впереди Пасха и Радоница.

Напомним, Вербное воскресенье – это один из христианских праздников, который символизирует Вход Господень в Иерусалим. Согласно Библии, жители Иерусалима приветствовали Христа, держа в руках пальмовые ветви, а также ветки олив. Они устилали ими путь, по которому шел спаситель. Поэтому до сих пор христиане, живущие в жарких странах, отмечают Вход Господень в Иерусалим, украшая свои жилища пальмовыми и оливковыми ветками. Однако поскольку в России совершенно другой климат и растительность, жители страны уже сотни лет используют для этой цели вербовые ветки.