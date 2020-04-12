Росгвардейцы Карелии пресекают попытки хищения имущества

Вневедомственная охрана Карелии отчиталась о работе с 3 по 9 апреля 2020 года, сообщает пресс-служба Управления Росгвардии по республике Карелия.

Сотрудниками подразделений вневедомственной охраны Росгвардии по РК за это время по подозрению в совершении преступлений задержано 11 человек.

Группами задержания, находившимися на маршрутах патрулирования по охране объектов и квартир, задержано 40 граждан за административные правонарушения.

Совершено 789 выездов по сообщениям и поступлению сигналов тревоги с охраняемых объектов и квартир граждан, из них в 35 случаях пресечены попытки хищения имущества организаций.