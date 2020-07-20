Парфенчиков улучшил позиции в рейтинге «Индекс власти»

«Давыдов. Индекс» опубликовал очередной «Рейтинг эффективности губернаторов» под названием «Индекс власти. Апгрейд за июнь 2020».

«Как и в предыдущих выпусках индекса, слагаемыми оценки, полученной каждым из участников, являются профессиональная репутация персоны, ее аппаратно-лоббистский потенциал, значимость курируемой сферы, возраст, наличие крупных успехов и/или неудач. Все оценки даны в миллионах условных единиц»,

– говорится во введении к рейтингу.

Глава Карелии Артур Парфенчиков среди губернаторов России занял 50-е место (в июне 2020-го – 52-е место). В июле 2020 года его рейтинг удержался на уровне 27 миллионов условных единиц. По сравнению с июнем, несмотря на рост в рейтинге на 2 пункта, количество условных единиц у Парфенчикова чуть снизилось: с 27,6 до 27,0 млн.

Для сравнения: «Индекс власти» руководителя Москвы Сергея Собянина, который занимает первую строчку в рейтинге среди губернаторов, составляет 1100 млн единиц.

Рейтинг заместителя главы Республики Карелия по внутренней политике Владимира Любарского находится значительно ниже главы. Он занимает с 74 по 77 строчки в рейтинге с результатом 0,35 млн едениц (месяцем ранее он делил 75-78 позиции с таким же результатом). На первом месте находится вице-губернатор Тюменской области Сергей Сарычев с результатом 14 млн единиц.

Ранее мы писали, что в рейтинге российских губернаторов, который был опубликован интернет-ресурсом Pravdaserm, глава Карелии Артур Парфенчиков стал середнячком, заняв 58 строчку.