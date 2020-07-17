Элиссан Шандалович: форелевого хозяйства в Кефтень-губе не будет

Для нескольких деревень и дачных кооперативов Медвежьегорского района Кефтень-губа Онежского озера является единственным источником питьевой воды. Ширина залива составляет всего 500 - 800 метров — люди опасаются, что форелеводческое хозяйство не удастся разместить на безопасном расстоянии.



Ситуацию прокомментировал Председатель Законодательного Собрания Карелии Элиссан Шандалович.

Элиссан Шандалович поддержал жителей и обратился к Министру сельского и рыбного хозяйства республики Владимиру Лабинову с просьбой внимательно рассмотреть обращение жителей Медвежьегорского района о недопущении размещения нового форелеводческого хозяйства в Кефтень-губе Онежского озера. По мнению Элиссана Шандаловича, подобные вопросы должны решаться при строгом соблюдении природоохранного законодательства и только по результатам общественных слушаний.

Комиссия по определению границ рыбоводных участков на заседании 15 июля отказала заявителям в размещении форелеводческого хозяйства в акватории Кефтень-губы Медвежьегорского района.

Учитывая общественную значимость вопроса, его экологическую составляющую, Законодательное Собрание настаивает на создании специальной рабочей группы с участием всех заинтересованных сторон – экспертов, представителей общественности, депутатов. Необходимо выслушать мнение и доводы всех участников, прежде всего жителей, оценить риски, которые могут возникнуть в результате деятельности рыбоводных хозяйств. Только так мы сможем обеспечить разумный баланс между развитием аквакультуры в Республике Карелия и экологической безопасностью.

Аналогичное отрицательное решение Комиссия приняла и в отношении заявителей, которые обратились в Минсельхоз Карелии с просьбой предоставить участки на озере Пертозеро под строительство садков для разведения товарной рыбы.