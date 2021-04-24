Парфенчиков разрешил охотиться с собаками на медведя

Артур Парфенчиков подписал указ, разрешающий добычу медведя с охотничьими собаками. Свое решение он мотивировал тем, что это – традиционный вид русской охоты, о чем ему рассказал местный житель.

– Благодарю Валентина Матяха, жителя Калевалы, который в минувшую субботу на личном приеме обратил внимание на важный вопрос – необоснованный запрет на добычу бурого медведя с охотничьими собаками. Охотовед с 40-летним стажем пояснил, что это традиционный вид русской охоты. И эта традиция появилась не на пустом месте: собака помогает охотнику «добрать» раненого зверя, который может представлять угрозу для местных жителей, лесозаготовителей и туристов. Также Валентин Григорьевич обратил внимание на необходимость продлить охоту на волка. Это актуально для Калевальского района, где увеличение численности хищников угрожает популяции лося, северного оленя, – сообщил глава региона на своей личной странице.

Парфенчиков разрешил охоту на бурого медведя с собакой в период с 25 апреля по 31 мая. Охота на волка теперь разрешена с 1 августа по 31 марта. // Фото: photosight.ru