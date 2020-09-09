Парфенчиков рассказал о слиянии двух сельскохозяйственных предприятий

Глава республики на своей странице в соцсети рассказал о решении присоединить животноводческую ферму Видлицы к племенному хозяйству «Ильинское» в Олонецком районе.

По словам главы Карелии, объемы молока, произведенного в «Ильинском», растут. За январь-июль 2020 года – это 6 286 тонн, что на 5% превышает показатели за аналогичный период прошлого года. Приобретается современная техника, были закуплены кормоуборочный комбайн и экскаватор для мелиоративных работ, строятся новые помещения.

«Считаю перспективным присоединить ферму Видлицы именно сюда, где есть годами накопленный профессиональный опыт и желание развиваться в современных условиях. Кроме того, объединение позволит максимально эффективно использовать сельхозугодья и помещения агрофирмы «Видлица» - написал Артур Парфечников. Процесс объединения запущен. В ближайшее время завершится процедура купли-продажи, начнется переоформление видлицких работников.

По словам главы, могут возникнуть трудности. В «Ильинском» более двух с половиной тысяч голов крупного рогатого скота, прибавится еще около 600, что станет значительной нагрузкой. Глава добавил, что сэкономленные на торгах средства, около 20 миллионов, направят на развитие объединенного предприятия.

Фото: vk.com