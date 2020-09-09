В онкодиспансере заработало новое медицинское оборудование

В Республиканском онкодиспансере в Петрозаводске ввели в эксплуатацию новое оборудование. В учреждение поступили УЗИ-аппараты экспертного класса, видеогастроскопы, видеоколоноскопы, электрохирургический блок, наркозно-дыхательные аппараты с различными режимами искусственной вентиляции легких, биохимический анализатор, микроскопы и сканер микропрепаратов.

По сообщению карельского Минздрава, среди недавних приобретений диспансера - эндовидеоскопический комплекс для выполнения урологических операций.

Как рассказал заведующий хирургическим отделением №1 врач хирург-онколог Станислав Скляров, оборудование для цитоскопии позволяет более точно диагностировать урологические заболевания, немаловажным его достоинством, в отличие от старых цитоскопов, является минимальная травматичность тканей. Если раньше для проведения исследований, специалисты диспансера вынуждены были направлять пациентов в другие медицинские учреждения, в том числе за пределы Карелии, то теперь такой необходимости нет.



В операционных появились современные операционные столы. По словам заведующего оперблоком Кирилла Игнатьева, врачи уже оценили их конструктивные и функциональные особенности, надежность в работе. Во время операции хирург с помощью пульта управления может изменять положение пациентов для обеспечения удобного доступа при широком спектре хирургических манипуляций.



До конца года ожидается поставка в онкодиспансер магнитно-резонансного томографа, маммографа, лазерного хирургического комплекса и другого оборудования. В 2020 году Карелии из федерального бюджета на оснащение онкодиспансера медицинским оборудованием выделено 292 миллиона рублей. До конца года должны быть закуплены 29 единиц медицинской техники. В учреждение уже поступило оборудование общей стоимостью 130 миллионов рублей.

Фото: Минздрав РК