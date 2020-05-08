Парфенчиков прокомментировал ситуацию с коронавирусом в Карелии

Артур Парфенчиков прокомментировал эпидемиологическую обстановку в республике. Глава Карелии напомнил о том, что на сегодняшний день коронавирус был выявлен у 128 человек: за сутки количество заболевших увеличилось на 3 человека.

«За минувшие сутки подтверждено 3 новых случая коронавируса. Все три человека инфицированы в Петрозаводске, в том числе 2 случая - из числа контактов с ранее заболевшими сотрудниками фельдъегерской службы»,

- пишет Артур Парфенчиков на своей странице в соцсети.

Прояснил глава Карелии и ситуацию с коронавирусом в Костомукше:

«У медработника третий тест после выздоровления от ОРВИ дал положительный результат. Хотя первые два анализа были отрицательными. В связи с чем сейчас проводятся дополнительные тестирования. Сотрудник и все контактировавшие с ним лица изолированы».

По словам Парфенчикова, 29 жителей республики уже поправились от COVID-19. Так, по состоянию на 8 мая были выписаны 7 человек. Глава республики добавил, что всего в Карелии было проведено 19874 исследования, что на 397 больше, чем накануне. 6152 человека сейчас находятся на самокарантине: за последний день это число возросло на 175 человек). Тем временем 23 человека остаются в местах обсервации.

Парфенчиков отметил, что 320 человек госпитализированы с внебольничной пневмонией с 1 апреля: за сутки количество заболевших увеличилось на 7 человек. 40 человек с пневмонией умерли (с учетом пациентов, госпитализированных ранее указанного периода). Глава Карелии заверил, что тесты на коронавирус неоднократно проводятся всем пациентам с пневмонией.