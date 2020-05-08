Более 30 000 карельских детей получили по пять тысяч рублей

Единовременную выплату размером 5000 рублей уже направили 30 477 карельским детям, сообщает группа «Республика Карелия». Жителям республики напомнили, что право на получение материальной помощи имеют семьи, которые получают ежемесячные пособия на ребенка.

«Для назначения выплаты нужно обратиться в Отделение по работе с гражданами Центра социальной работы республики. Документы также принимаются через Многофункциональный центр РК и портал Министерства социальной защиты», - напоминает источник.

Ранее Артур Парфенчиков рассказал о мерах поддержки, которые сегодня получают индивидуальные предприниматели республики. За выплатами в размере МРОТ в агентства занятости уже обратились 2726 индивидуальных предпринимателей.