Парфенчиков поручил определить в Карелии 50 опорных населенных пунктов

Власти Карелии определят перечень 50 опорных населенных пунктов регионального значения. Такое поручение дал в ходе отчета перед депутатами Законодательного собрания глава республики Артур Парфенчиков.

Речь идет о населенных пунктах с численностью населения до 5 тысяч человек.

В опорных населенных пунктах – точках роста территорий – должны быть сконцентрированы бюджетные средства в рамках национальных проектов, федеральных, региональных программ. Сами населенные пункты должны стать центрами развития прилегающих к ним территорий,

– заявил Парфенчиков.

Перечень подготовят до 1 сентября 2024 года. В его формировании наряду с региональными ведомствами будут участвовать местные власти, депутаты и представители общественности. К 1 июля 2025 года должны быть разработаны мастер-планы развития всех поселений, который войдут в перечень. При их разработке власти будут учитывать мнение жителей населенных пунктов, подчеркнул глава республики.

Также Артур Парфенчиков напомнил, что президент Владимир Путин в послании Федеральному собранию анонсировал новый механизм развития территорий, который должен охватить не менее 2 тысяч населенных пунктов по стране. Глава республики поручил организовать подготовку для включения в эту программу населенных пунктов Карелии.

Напомним, по поручению президента при поддержке ВЭБ в Карелии уже ведется подготовка мастер-плана на период до 2035 года для Кемско-Беломорской агломерации, которая включена в перечень опорных населенных пунктов Арктической зоны России. Недавно завершен первый этап этой работы.

В мастер-план включены проекты транспортного сообщения между Кемью и Беломорском, обустройства набережной и новый ФОК в Кеми, строительство дороги Беломорск–Архангельск. В 2023 году завершена разработка проектной документации на реконструкцию улицы Архангельской, Водниковского шоссе и подъездной дороги к причальным сооружениям в поселке Водников в Беломорске. Завершается разработка ПСД на проекты реконструкции мостовых переходов и дорог в Беломорске и в Кеми общей стоимостью более 7 миллиардов рублей.

Предзащита мастер-плана состоится на межрегиональном форуме «Арктика – наш общий дом» в мае.