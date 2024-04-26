В Карелии готовятся к открытию три новых школы

В 2023 году в Карелии построили общеобразовательные школы в Кеми и Медвежьегорске, рассчитанные более чем на тысячу детей каждая. На завершающем этапе строительства – школа в Суоярви, которая сможет принять около трехсот учеников.

Помимо учебных кабинетов во всех образовательных учреждениях оборудованы просторные спортивные и актовые залы, а также многофункциональные спортивные зоны на пришкольных территориях.

В прошлом году в Прионежском районе открыли современную школу в поселке Деревянка. В ней уже учатся около двухсот ребят. Здесь предусмотрено все для комфортной учебы, культурного и спортивного развития детей. Всего в Карелии благодаря участию в национальном проекте «Образование» построено пять школ.

В Карелии в экзаменационном сезоне 2023 года 18 учащихся получили стобалльные результаты. Гордимся нашими ребятами и их учителями! Неукоснительно в фокусе внимания – укрепление материально-технической базы отрасли,

– подчеркнул Артур Парфенчиков.

Глава региона рассказал и о проведенном и предстоящем капремонте школ:

На 29 объектах все работы выполнены. И не просто качественно, а масштабно и комплексно – включая пищеблоки, санузлы, подвальные помещения и коммуникации. В последние три года наша система образования получила рекордные средства на обновление инфраструктуры садов и школ – более 9 миллиардов рублей на строительство новых объектов, ремонты и модернизацию. Это в три с лишним раза больше, чем за предыдущую трехлетку!

В планах на 2024-2025 годы – капитально отремонтировать еще не менее 11 школ. Более чем на 60 зданий разработана проектно-сметная документация.

Также планируется строительство детского сада в центре Петрозаводска и в Сортавале. Оба здания рассчитаны на 150 мест.

//Фото: пресс-служба Правительства РК