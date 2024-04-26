Парфенчиков поставил задачу улучшить качество питьевой воды в Сегеже

В прошлом году в республике приступили к выполнению новой Программы модернизации коммунальной инфраструктуры Карелии на 2023-2027 годы, одобренной в марте прошлого года федеральной комиссией по региональному развитию. Объем ее финансирования из бюджетов всех уровней – более 447 миллионов рублей.

В частности, сейчас выполняется реконструкция КОС в поселке Шуя, а также канализационного коллектора в Костомукше. В целом реализация 11 мероприятий этой Программы в 2023-24 годах позволит повысить качество предоставляемых коммунальных услуг более чем для 31 тысячи жителей Карелии.

Артур Парфенчиков поручил инфраструктурному блоку улучшить качество питьевой воды.

Ключевой задачей до 2030 года является существенное улучшение качества питьевой воды. В Сегеже будут строиться водопроводные очистные сооружения, которые позволят обеспечить более 26 тысяч человек качественной водой. За счет средств бюджета республики выполнено проектирование объекта, стоимость строительства составляет более 1 млрд. рублей. При продлении федерального проекта «Чистая вода» с 2025 года начнем строительство объекта, - подчеркнул Глава Карелии.

В рамках всех источников финансирования в регионе в 2022-2024 годах ведется строительство котельной мощностью 7,0 МВт в Суоярви, реконструкция и ремонт порядка 40 километров тепловых сетей на общую сумму более 800 миллионов рублей. А также строительство, реконструкция и ремонт более 90 километров сетей водоснабжения, водоотведения и 8 сооружений на общую сумму порядка 2,5 миллиардов рублей. В прошлом году освоено более 1,2 миллиардов рублей.

//Фото: пресс-служба Правительства РК