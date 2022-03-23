Парфенчиков определил сроки отмены масочного режима в Карелии

23 марта на совещании по социально-экономическому развитию Петрозаводска глава РК Артур Парфенчиков сказал, когда можно ждать снятия масочного режима в республике.

По его информации, в стационарах находятся 450-480 больных ковидом. Несмотря на снижение уровня заболеваемости коронавирусной инфекцией, Парфенчиков предложил подождать с отменой масочного режима. По его словам, избавиться от масок можно будет максимум через месяц. Он попросил жителей республики еще немного потерпеть, чтобы можно было проследить динамику заболеваемости ковидом и пневмонией.

Глава РК посоветовал гражданам чаще бывать на улице и укреплять иммунитет. По его оценке, с наступлением устойчивого тепла можно будет говорить о снятии масочного режима. По поводу очередной волны коронавируса, Артур Парфенчиков выразил надежду, что в Карелию она не придет или придет со значительной отсрочкой по времени. Фото pixabay.com/Roksana96