В Карелии начинается прием документов от будущих школьников

В Петрозаводске прием заявлений о зачислении в первые классы детей, проживающих на закрепленных за школами территориями, начнется с 1 апреля и завершится 30 июня. Для остальных ребят процедура пройдет с 6 июля по 5 сентября на свободные места. Об этом рассказали в пресс-службе министерства образования и спорта республики.

В ведомстве также отметили, что подробную информацию о правилах приема можно узнать на сайтах администраций районов, городских округов и непосредственно учебных учреждений. В приложениях содержится также информация о необходимых к предоставлению документах.

«Подать заявление можно лично в школу, заказным письмом с уведомлением или на электронную почту школы. Кроме того, в ряд учреждений Петрозаводска подать заявление можно будет через региональный портал Госуслуг. Информацию о формах приема заявлений необходимо уточнять в выбранной для поступления школе»,

- пояснили в пресс-службе. Фото: pixabay.com/ru.