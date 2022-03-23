В России стали задерживать спекулянтов сахаром

Правоохранительные органы России открыли «охоту» на спекулянтов сахаром. Первого из них задержали в Казани. Как сообщает «Татарстан-24», местный житель разместил в Интернете объявление о продаже 50-килограммового мешка по цене, превышающей рыночную.



Полицейские установили, что у мужчины не было декларации о соответствии товарно-распределительных документов. Кроме того, он не был зарегистрирован в качестве ИП или юрлица,

– пишет издание.



Как пояснили в правоохранительных органах, задержание спекулянта – не единичная акция. Подобные случаи будут отслеживаться и пресекаться сотрудниками управлений экономической безопасности, а ФАС обеспечит справедливое ценообразование.

С начала марта в Карелии, как и во всей стране, фиксируется ажиотажный спрос на сахарный песок. Торговые сети вынуждено ввели ограничения на продажу, в некоторых торговых точках фиксируется резкий рост цен.



Поставки в магазин организованы в обычном режиме. Честно говоря, я не могу объяснить, почему сейчас возник такой спрос именно на сахар, его отгрузки также проходят регулярно. Я вижу, что ажиотаж создается покупателями, в результате возникает локальная нехватка в какой-то конкретный день, пока не состоялась следующая поставка. В результате мы вынуждены вводит ограничения на продажу в одни руки.

– говорит управляющая одним из петрозаводских магазинов «Дикси» Милана Фотеева.



Как пояснил заместитель Министра промышленности и торговли Виктор Евтухов, в стране действительно сохраняется повышенный спрос на сахар. Дефицита не ожидается, но люди продолжают закупать сахар впрок.



По нашим расчетам, закупили не на месяц, не на два, а, может быть, даже на полгода. С одной стороны, мы понимаем население. С другой стороны, этой ситуацией воспользовались перекупщики. Я думаю, что в ближайшие дни спрос на этот продукт существенно сократится. Мы уже видим сокращение спроса.

– говорит Виктор Евтухов.



Замминистра промышленности и торговли призвал россиян не инвестировать в этот продукт, а просто «успокоиться и покупать столько сахара, сколько необходимо для того, чтобы комфортно существовать и вести нормальный образ жизни».

Российские производители выпускают сахар в достаточном количестве, а учитывая решение о запрете экспорта и о свободном импорте этого продукта, никаких перебоев не ожидается.