Парфенчиков: Новый транспортный маршрут разгрузит центр Петрозаводска

24 апреля Артур Парфенчиков представил ежегодный отчет Главы региона депутатам Законодательного Собрания. По уже сложившейся традиции, в большом зале Карельской филармонии собрались не только парламентарии, но и главы районов республики, руководители крупных предприятий, представители бизнеса, культуры, общественных объединений. Большое место в отчете заняли вопросы инфраструктуры: строительство жилья и дорог, газификация, транспортная логистика и пассажирские перевозки, а также модернизация водопроводов и очистных сооружений.

Транспортная загруженность Петрозаводска, автомобильные пробки по утрам и вечерам – это то, что сегодня волнует всех. Парфенчиков сообщил, что правительством Карелии разработана проектная документация на реконструкцию участка улицы Достоевского между улицами Зайцева и Боровая, с устройством тоннеля под железнодорожными путями по улице Халтурина. Стоимость объекта - порядка семи миллиардов рублей.

Планируем привлечь средства федерального бюджета на реализацию объекта, который позволит сократить количество участков автодорог Петрозаводска, работающих в режиме перегрузки, обеспечить транспортную связанность районов Древлянка, Октябрьский, Рыбка и Сулажгора. Таким образом, будет создан новый транспортно-логистический маршрут, который разгрузит центральную часть города,

- отметил глава Карелии.

Также правительство прорабатывает вопрос строительства автомобильной дороги федерального значения в объезд Петрозаводска – ее протяженность будет около 20 километров. Такая объездная трасса разгрузит улично-дорожную сеть столицы Карелии и улучшит ситуацию с безопасностью на дорогах.

Сами дороги в республике за последние пять лет вышли на другой качественный уровень: за это время отремонтировано более 1190 километров, что в 24 раза больше, чем за предыдущую пятилетку, рассказал Артур Парфенчиков.

В 2023 году Карелия выполнила планы по ремонту дорог и мостов, а также показатели нацпроекта «Безопасные качественные дороги». Объем дорожного фонда по итогам года превысил уровень 2018 года в 3,6 раза.

Достижения региона отмечены дипломом Правительства России и символическим «Золотым катком».

В 2024 году планируем отремонтировать более 200 км автодорог регионального значения, в том числе 49 километров трасс, включенных в Опорную сеть,

- доложил Парфенчиков.

Приятно, что Карелия вошла в десятку лучших регионов страны по строительству и ремонту дорог. Это отличное достижение: «Золотых катков» всего десять, и один из них наш! Но рано почивать на лаврах - в республике более шести тысяч километров дорог регионального значения, это огромный объем, впереди еще большая работа,

- подчеркнул начальник Управления автомобильных дорог Республики Карелия Сергей Макаров.

Очевидно, что по хорошим дорогам должны ходить и хорошие автобусы. Одна из наиболее сложных проблем - реформа общественного транспорта.

Проделана огромная работа, чтобы сохранить и укрепить деятельность регионального Карелавтотранса и петрозаводского МУП «Городской транспорт». С 2019 по 2022 год за счет средств федерального и регионального бюджетов закуплено 97 автобусов и 21 троллейбус. В 2024 году при федеральной поддержке приобретаем 28 автобусов и 27 троллейбусов,

- сообщил Парфенчиков.

Развивается не только наземное, но и воздушное сообщение: количество обслуженных в 2023 году аэропортом Петрозаводск пассажиров превысило уровень 2017 года в три с половиной раза.

Количество пригородных железнодорожных маршрутов в Карелии с 2020 года увеличилось почти в два раза - с 9 до 15. В 2023 году рельсовый автобус «Орлан» связал Лоухи и Пяозеро, в 2024 году власти вернут востребованный у жителей Сегежского муниципального округа маршрут «Сегежа – Надвоицы».

Электричка «Сегежа-Надвоицы» очень важна для жителей Сегежского района, особенно осенью, когда ездят студенты и дачники. Планируем, что она будет ходить три раза в сутки: утром, днем и вечером. Провели переговоры с водителями автобусов, договорились о корректировке расписания, чтобы они тоже не потеряли своих пассажиров,

- рассказала глава Сегежского округа Марина Гусева.

Еще одна радостная новость для жителей Сегежи: Артур Парфенчиков поставил задачу улучшить качество питьевой воды в городе. Решением проблемы станет строительство водопроводных очистных сооружений, этого с нетерпением ждут более 26 тысяч человек. За счет средств бюджета республики выполнено проектирование объекта, стоимость строительства составляет более одного миллиарда рублей. При продлении федерального проекта «Чистая вода» строительство начнется в 2025 году.

Запрос у населения на качественную воду огромный! Очень ждем строительства фильтровальной станции. И, пользуясь случаем, приглашаем всех жителей Карелии 24 августа к нам в Сегежу — на День Республики! Готовимся. Будет очень хороший праздник,

- добавила глава района Марина Гусева.

В прошлом году в республике приступили к выполнению новой программы модернизации коммунальной инфраструктуры Карелии на 2023-2027 годы. В марте прошлого года программу одобрила федеральная комиссия по региональному развитию. Объем ее финансирования из бюджетов всех уровней – более 447 миллионов рублей.

В частности, сейчас выполняется реконструкция КОС в поселке Шуя, а также канализационного коллектора в Костомукше. В целом реализация 11 мероприятий этой программы в 2023-24 годах позволит повысить качество предоставляемых коммунальных услуг для более 31 тысячи жителей.

Жители республики ждут новую программу расселения из аварийного жилья, правительство тоже к этому тщательно готовится, заверил руководитель региона. В прошлом году в республике построено 312 тысяч квадратных метров жилья: это 1824 дома, 48 из них – многоквартирные и 1776 - индивидуальные. Досрочно завершена региональная программа расселения аварийного жилья, признанного таковым до 2017 года.

Расселено более восьми тысяч человек. До 2030 года предстоит переселить 55 тысяч человек из 4201 аварийного дома общей площадью более 1 миллиона квадратных метров. Новая программа расселения – на порядок более сложная и объемная. Тем не менее, с учетом приоритетности этой задачи, обозначенной в февральском послании Президента, уверен - мы с ней справимся,

- заявил Парфенчиков.

Конечно, справимся. Нашу готовность к новой программе я оцениваю как высокую. Как и где строить дома, сколько людей нуждаются в расселении, как выплачивать компенсации — это мы все знаем и умеем. Во время реализации предыдущей программы получили большой опыт, проработали необходимые законодательные акты. Степень нашей готовности сейчас гораздо выше, чем была пять лет назад,

- подчеркнул министр строительства Карелии Виктор Россыпнов.

Кроме того, правительство успешно реализует проекты комплексного развития территорий. В 2023 году осуществили технологическое присоединение микрорайона Октябрьский к сетям водоснабжения и водоотведения. Объем финансирования проекта – более 1,2 миллиарда рублей.

Также Артур Парфенчиков подчеркнул, что развитию строительной отрасли республики помогает президентский национальный проект «Жилье и городская среда». Например, по программе «Стимул», которая входит в этот нацпроект и предполагает субсидирование строительства инфраструктуры в развивающихся районах, в 2023 году также были введены в эксплуатацию два крупных объекта. Это расширенный участок Лососинского шоссе от ул. Попова до второго транспортного полукольца в районе «Древлянка II» и городская магистраль в Костомукше с сопутствующей инфраструктурой - сетями водоснабжения и водоотведения, ливневой канализацией и уличным освещением. Обе дороги создают условия для дальнейшего строительства в новых районах. В перспективе – строительство еще одной магистрали в Костомукше, вблизи которой расположены 116 участков для многодетных семей.

Новым домам нужен дешевый и безопасный газ. В 2023 году в Карелии построено более 250 километров газопроводов. Обеспечена техническая возможность догазификации более 6200 домовладений в 31 населенном пункте - в Олонецком, Прионежском, Кондопожском районах и Петрозаводске.

Газпром оценивает взаимодействие с руководством республики как эффективное. Проекты газификации и догазификации реализуются по графику. Сейчас строятся два газопровода-отвода на Лахденпохью и Сортавалу, а также пять межпоселковых газопроводов. Проекты масштабные, всегда возникают вопросы, связанные с совместным использованием дорог, лесов, других природных объектов. Артур Парфенчиков всегда все держит лично на контроле, поэтому вопросы решаем оперативно,

- рассказал генеральный директор АО «Газпром газораспределение Петрозаводск» Юрий Азаров.

По оценке Минэнерго России уровень газификации республики в 2023 году составил 34,8%. В соответствии с поручением Президента Российской Федерации В.В. Путина, продолжена работа по догазификации индивидуальных жилых домов. Она подразумевает бесплатное доведение распределительных газовых сетей до границ участков в уже газифицированных населенных пунктах.

В безусловном приоритете – догазификация индивидуальных домов. Газ уже бесплатно подведен к границам более 300 земельных участков. Льготным категориям граждан, в том числе семьям участников СВО помогаем с проведением газовых коммуникаций внутри участка. На сегодня газ подведен к 13 домам такой категории граждан, ведется работа по подключению еще 90 домовладений,

- отметил Артур Парфенчиков.

В 2023 году за счет средств ООО «Газпром межрегионгаз» в Питкярантском районе построены 122,75 км газопровода-отвода, газораспределительная станция «Питкяранта», межпоселковый газопровод от ГРС Питкяранта до газораспределительного пункта и ЦБК, а также подводящий газопровод к газовой котельной в Питкяранте. В Пудожском районе завершены три межпоселковых газопровода от газораспределительной станции Пудож до д. Кубово, п. Шальский и п. Онежский общей протяженностью более 132 км.

Последовательно наращиваем газификацию Питкярантского и Пудожского районов. В этом году проведем газ до поселка Салми и завершим строительство газовых сетей в Питкяранте,

- заявил глава Карелии.

Обсуждение отчета главы Карелии состоялось уже в стенах Законодательного Собрания. Парламентарии задали интересующие их вопросы, остановившись на самых важных проектах, реализуемых в республике.

Как подчеркнул Артур Парфенчиков, реализация всех намеченных планов возможна только при консолидации всех сил — законодательной и исполнительной власти, руководителей промышленных гигантов, дорожников, газовщиков, строителей, бизнесменов и общественности.

//Фото: пресс-служба правительства Карелии