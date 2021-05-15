Парень покончил с собой на глазах мучивших его пять часов приятелей

В Екатеринбурге 19-летний парень покончил с собой после того, как его пять часов избивали приятели. Об этом сообщает «Лента.ру» со ссылкой на «КП».

По данным журналистов, молодой человек занял у знакомых 10 тысяч рублей, но вернул долг с опозданием. Тогда кредиторы - 20-летняя и 19-летняя девушки и 17-летний юноша - поставили парня «на счетчик», заявив, что теперь он должен им 50 тысяч.

6 мая они пришли к юноше домой и начали издеваться над ним. Утром, после пяти часов пыток, молодой человек покончил с собой на глазах истязателей.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статьям о доведении до самоубийства и вымогательстве. Подозреваемых задержали в квартире погибшего.

Районный суд Екатеринбурга по ходатайству следствия 13 мая арестовал обвиняемых до 10 июля. Фото truevisionnews.com