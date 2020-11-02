ПАО «ТГК-1» разместило видеоэкскурсию по Петрозаводской ТЭЦ

ТГК-1 подготовила виртуальный тур по уникальному объекту – Петрозаводской ТЭЦ, которая обеспечивает тепловой энергией более 85% жилых домов и предприятий города и поставляет электроэнергию в единую сеть.

«В период пандемии мы ищем новые формы работы с молодежью и молодыми специалистами. Если раньше ТГК-1 регулярно приглашала учащихся посетить объекты энергетики в Карелии, то в настоящее время мы перешли на онлайн - формат. Это по сути напоминает дни открытых дверей»

- отметила директор по персоналу филиала «Карельский» ПАО «ТГК-1» Ирина Борискина.

Видеоэкскурсия подготовлена в рамках всероссийского фестиваля энергосбережения и экологии #Вместеярче. Теперь, не выходя из дома можно посетить основные цеха энергокомплекса, посмотреть, как устроена электростанция, где производится тепловая и электрическая энергия и как она попадает к потребителю.

Справка

Всероссийский Фестиваль энергосбережения и экологии #ВместеЯрче проводится с 2016 года. Поддержку фестивалю оказывают Минэнерго России, Минобрнауки России, Федерального агентства по делам молодежи (Росмолодежь), Российского движения школьников, Госкорпорации «Фонд содействия реформированию ЖКХ».

ПАО «ТГК-1» — ведущий производитель и поставщик электрической и тепловой энергии в Северо-Западном регионе России. «ТГК-1» объединяет 52 электростанции в четырех субъектах РФ — Санкт-Петербурге, Республике Карелия, Ленинградской и Мурманской областях.