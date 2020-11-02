Завершен ремонт лестницы на Карельском проспекте

Подрядчик ООО «Свой дом» завершил ремонт лестницы на Карельском проспекте в Петрозаводске. Как сообщили в мэрии, рабочие устраняют последние замечания и убирают строительный мусор.

Ранее на спуске установили бетонные ступени, бордюры, замостили брусчаткой площадку, смонтировали перила и аппарели. В ближайшее время планируется восстановить газон.

Ранее были отремонтированы лестницы на улицах Кузьмина, Пушкинской, Вольной и Ровио. (фото пресс-служба администрации города)