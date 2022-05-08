Память защитников Донбасса официально увековечили в Петрозаводске

Улица Защитников Донбасса появилась в Петрозаводске. Глава Карелии Артур Парфенчиков сообщил, что она находится в микрорайоне Древлянка.

Напомним, назвать улицу в честь российских военных, участвующих в спецоперации на Украине, губернатор предложил 31 марта на заседании Петросовета.

- Наши ребята, которые участвуют в специальной военной операции на Украине, делают святое дело. Рискуя жизнью, они борются за безопасность страны, за то, чтобы в мире больше не было места нацизму. Предлагаю в честь наших военнослужащих - защитников Донбасса - назвать одну из улиц столицы Карелии. Это важно и для нас, и для наших потомков, - обратился к депутатам Артур Парфенчиков.

Его инициативу поддержали. Мэр Петрозаводска Владимир Любарский подписал соответствующее распоряжение 8 мая.

Теперь улицей Защитников Донбасса называется элемент дорожной сети от улицы Хейкконена до улицы Оборонной.

Место в микрорайоне «Древлянка» выбрали неслучайно. Рядом – улица Оборонная, названная в память о защитниках Петрозаводска, которые сдерживали здесь наступление врага в 1941 году. По соседству – улицы Ивана Хейкконена, Федора Толбухина, Петра Тикиляйнена. В ближайшее время появятся улицы Макара Терехина и Ивана Рокаччу. Все это герои разных периодов истории России. Теперь в одном ряду с ними и герои нашего времени.

// Фото: управление пресс-службы главы РК