08 мая 2022, 09:23
Еще один житель Карелии умер от коронавируса
За минувшие сутки в республике выявили 58 зараженных
На 8 мая в Карелии зарегистрированы 134503 инфицированных коронавирусной инфекцией, в том числе 17649 детей.
За прошедшие сутки выявили 58 инфицированных, 10 –это дети непривитых среди заразившихся – 45, то есть 77,6 процента.
В ковидных стационарах получают лечение 255 пациентов, в состоянии средней тяжести находятся 225 человек, в тяжелом – 29.
В отделениях ИТАР врачи борются за жизнь одного крайне тяжелого больного.
Выздоровели с начала пандемии 132010 человек, за последние сутки – 59.
За сутки зарегистрирован один умерший от коронавирусной инфекции. Всего с начала пандемии COVID-19 унес жизни 1502 человек. // Фото: Vic_B/ pixabay.com