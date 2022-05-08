Еще один житель Карелии умер от коронавируса

На 8 мая в Карелии зарегистрированы 134503 инфицированных коронавирусной инфекцией, в том числе 17649 детей.

За прошедшие сутки выявили 58 инфицированных, 10 –это дети непривитых среди заразившихся – 45, то есть 77,6 процента.

В ковидных стационарах получают лечение 255 пациентов, в состоянии средней тяжести находятся 225 человек, в тяжелом – 29.

В отделениях ИТАР врачи борются за жизнь одного крайне тяжелого больного.

Выздоровели с начала пандемии 132010 человек, за последние сутки – 59.

За сутки зарегистрирован один умерший от коронавирусной инфекции. Всего с начала пандемии COVID-19 унес жизни 1502 человек. // Фото: Vic_B/ pixabay.com