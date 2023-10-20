Пациентов в больнице Карелии заставляют спать и так лечат

Аппарат «Электросон» поступил недавно в Республиканскую психиатрическую больницу. Устройство применяют для физиотерапии, сообщил министр здравоохранения Карелии.

По словам Михаила Охлопкова, такой метод лечения применяли еще в СССР в 70-80-е годы прошлого века. Сейчас аппарат, разумеется, более современный.

Низкочастотный импульсный ток воздействует на центральную нервную систему, тормозя подкорковые связи. В результате возникает лечебный сон – либо полноценный, либо дремота.

- Воздействие электросна в ироничной манере можно наблюдать в фильме «Любовь и голуби», где через эту процедуру проходят герои Людмилы Гурченко и Александра Михайлова,

- рассказал Охлопков.

Метод применяют не только в психиатрии, но и для безмедикаментозной коррекции функциональных расстройств памяти и сна, астении, усталости, дисфункции центральной и вегетативной нервных систем, иммунной системы. // фото: freepik.com