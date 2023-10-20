Полтора кубометра мусора скопилось на Лососинской плотине

Лососинская плотина забилась мусором: его принес недавний шторм. Чистить решетку сооружения помогал водолаз, сообщили в минприроды Карелии.

Опытный специалист работал полтора часа и поднял на берег ветки, бревна, дерн, обломки бочки, другой мусор. Всего удалось достать из воды полтора кубометра.

Водолаз помог наладить работу плотины и избежать аварий, которые могли привести к затоплению близлежащих домов. Сейчас уровень воды в водохранилище постепенно нормализуют, сбрасывая ее в реку. // фото: Lekies/ pixabay.com