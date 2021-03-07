Пациентов с внебольничной пневмонией продолжают госпитализировать

За минувшие сутки в Карелии с внебольничной пневмонией госпитализировали тринадцать человек.

По сообщению оперативного штаба по борьбе с распространением коронавируса, новых летальных исходов от внегоспитальной пневмонии не зафиксировано.

С 1 апреля с внебольничной пневмонией были госпитализированы 5175 пациентов, 121 человек умер (с учетом пациентов, госпитализированных ранее указанного периода). Как сообщает оперштаб, всем пациентам с пневмонией проводят исследование на коронавирус. (фото poisknews.ru)