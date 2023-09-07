Овощи продолжают дешеветь в Карелии

Карелиястат опубликовал данные об изменении цен в республике за неделю с 29 августа по 4 сентября. Данные приводятся на сайте ведомства.

Так, дешевеют овощи. Цены на капусту и свеклу снизились на 11,2%, морковь - на 7,3%, лук - 4,2%, картофель - 3,4%, помидоры - 2,6%. Бананы подорожали на 4,2%.

Среди других продуктов выросли цены на вермишель, чай, баранину и молоко (3,3 - 4,0%). Творог, маргарин и яйца подешевели на 1,1 - 2,6%.

Мониторинг цен ведется в трех городах Карелии - Петрозаводске, Сегеже и Костомукше. // Фото: unsplash.com / Joshua Rawson Harris