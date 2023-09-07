На месте «кладбища» шин на въезде в Петрозаводск растет свалка

На Пряжинском шоссе, 11, на месте «кладбища» автомобильных шин растет стихийная свалка. Мешки с бытовым мусором, строительные отходы, старые покрышки валяются на въезде в Петрозаводск, рассказали в VK-сообществе «Народный фронт». Мешками с мусором забиты деревянные домики.

Несколько лет назад городские власти вывезли 300 кубометров старых шин и прочего мусора, но неизвестные по старой памяти привозят отходы и складируют мусор в этом месте. Территория открыта, подъехать может любой. Единственное, что предостерегает нарушителей – это информационный щит.

Активисты регионального Народного фронта просили установить бетонные ограждения и видеокамеры, но в ответ звучало, что денег на эти меры нет. Видимо, лишние деньги в городской казне есть на уборку и утилизацию отходов, но не превентивные меры.

«Год назад заверили, что вопрос установки бетонных блоков прорабатывается. Время идет. На Пряжинском шоссе, 11, вновь пора делать уборку, и в очередной раз тратить на это бюджетные средства»,

- сетуют активисты.

Они снова обратились к петрозаводским властям с просьбой поставить ограждения и систему наблюдения. // фото скриншот видео